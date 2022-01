Equipa que está a realizar documentário sobre Maddie garante ter provas que ligam Bruckner ao desaparecimento da menina

Madeleine McCann

Há novos desenvolvimentos no caso do desaparecimento deA equipa de investigação, que está a trabalhar num novo documentário sobre Maddie, garante ter novas provas concretas "chocantes" que provam que foi Christian Bruckner quem raptou e matou a menina inglesa.Diretora do documentário acredita que a história, que começou em Portugal em 2007, tem muitos contornos na Alemanha, visto que existem muitas testemunhas do caso que vivem no país. As pesquisas para o documentário estão a ser recolhidas em Portugal, Inglaterra e na Alemanha.Desde 2020 que o alemão é o principal suspeito do desaparecimento da menina inglesa. Bruckner está já a cumprir uma pena de 7 anos de prisão por violar uma mulher americana no Algarve em 2007 e está a ser investigado por mais três casos, também em Portugal.