O objetivo é ter, nos próximos meses, 60 Comandos e Fuzileiros a darem formação dessas especialidades às Forças Armadas de Moçambique.



Duas equipas avançadas de militares portugueses, que vão fazer uma última avaliação no terreno, chegam esta quarta-feira a Moçambique, sabe o

O esforço português, que deverá contemplar controladores aéreos avançados da Força Aérea, foi oferecido a Moçambique para apoio no combate aos terroristas islâmicos do Al-Shabab (filiados no Daesh) que há três anos aterrorizam a província de Cabo Delgado, causando perto de três mil mortes e mais de 700 mil deslocados.



Em Moçambique está, desde 31 de março, o chefe da missão, o brigadeiro-general Francisco Duarte. Os Comandos deverão ficar em Chimoio (centro) e os Fuzileiros em Catembe (frente a Maputo). No “reforço da capacidade de combate ao terrorismo em Cabo Delgado”, os portugueses vão ainda estimular o uso de drones e das informações.





No dia 24 de março, os terroristas lançaram um dos ataques mais sangrentos, com perto de uma centena de mortes, muitas por decapitação, na vila de Palma, onde existem os principais investimentos estrangeiros na área do gás natural.



pormenores



Fome ameaça um milhão



A ONU alertou que quase um milhão de pessoas enfrentam risco severo de fome na província de Cabo Delgado, no Norte de Moçambique, região onde os ataques dos grupos jihadistas fizeram centenas de milhares de deslocados desde 2017.





PAM pede 68 milhões €



Segundo o Programa Alimentar Mundial, são precisos com urgência 82 milhões de dólares (68 milhões de euros) para prestar ajuda alimentar e humanitária a mais de 950 mil pessoas na região, 78% das quais são deslocados ou outras pessoas em situação vulnerável.