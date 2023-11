Equipas de resgate a cinco metros de trabalhadores soterrados em túnel na Índia

As equipas de salvamento indianas encontram-se a cinco metros dos 41 trabalhadores soterrados num túnel rodoviário que desmoronou no norte da Índia, anunciou esta terça-feira o ministro-chefe do Estado de Uttarakhand.

Um tubo de aço suficientemente largo para permitir a passagem dos homens "foi introduzido até 52 metros dentro do túnel e deverá perfurar [os escombros] a 57 metros (...) A operação de salvamento deverá estar concluída em breve", declarou aos jornalistas Pushkar Singh Dhami.

Após vários contratempos, engenheiros militares e os mineiros estão a trabalhar manualmente para abrir caminho através da rocha e dos escombros, a fim de desobstruir a última secção e chegar aos homens, presos há 17 dias.