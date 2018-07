Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Equipas de resgate lutam para chegar a crianças antes da chuva

Autoridades acreditam que jovens podem sair da gruta pelo seu próprio pé.

Por Ricardo Ramos | 01:30

A operação para resgatar os 12 jovens futebolistas e o treinador que estão presos numa gruta do norte da Tailândia, há 13 dias, pode ser lançada já nas próximas horas, se as condições meteorológicas se mantiverem. As equipas de resgate lutavam esta quinta-feira contra o tempo para tentar drenar a maior quantidade de água possível dos túneis antes da chegada da chuva, prevista para amanhã à noite, de modo a que os jovens pudessem sair pelo seu próprio pé.



Nos últimos dias, as equipas de socorro realizaram significativos progressos no escoamento das águas graças ao uso de dezenas de bombas industriais, conseguindo retirar um total de 128 milhões de litros e reduzindo a quantidade de água nos túneis em cerca de 40%, mesmo depois de uma equipa de voluntários ter voltado a bombear água para dentro da gruta por engano.



Há vários dias que não chove na região e, se as condições se mantiverem, as autoridades acreditam que conseguirão retirar água suficiente dos túneis para permitir que os jovens consigam sair pelo seu próprio pé, mesmo com água pela cintura na maior parte do caminho ou a boiar com a ajuda de coletes salva-vidas e arrastados pelos mergulhadores da Marinha. Mesmo assim, as autoridades não excluem a possibilidade de terem de fazer um ou dois mergulhos em zonas mais complicadas, razão pela qual estão, desde quarta-feira, a receber aulas de mergulho.



Um novo relatório médico indicou que dois dos jovens e o treinador sofrem de problemas estomacais e estão debilitados e exaustos, o que poderá complicar os trabalhos de resgate. No entanto, as autoridades estavam ontem otimistas e acreditavam que pelo menos uma parte do grupo poderá ser resgatado nas próximas horas.



Colegas de equipa recusaram convite para explorar a gruta

Songpol e Tsaweechai também eram para ter ido explorar a gruta, mas recusaram o convite à última hora. O primeiro tinha trabalhos de casa para fazer e o segundo não tinha bicicleta para acompanhar os colegas.



Dezenas de turistas chineses desaparecidos em naufrágio

Pelo menos 49 turistas chineses estavam ontem dados como desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação junto à ilha de Phuket, um dos principais destinos turísticos de Tailândia.



O mau tempo e a agitação marítima fizeram naufragar duas embarcações turísticas na mesma zona, mas o acidente mais grave envolveu o barco que transportava 97 turistas chineses. A Marinha tailandesa e embarcações locais conseguiram resgatar 48 sobreviventes, mas outras 49 pessoas estavam desaparecidas.



As autoridades enviaram um forte dispositivo de busca para o local para tentar encontrar sobreviventes, até porque os turistas envergavam todos coletes salva-vidas. O outro acidente envolveu um iate que transportava 39 turistas europeus e chineses, mas foram todos resgatados com vida e trazidos em segurança para a ilha de Phuket.



As autoridades locais emitiram um alerta devido às condições climatéricas adversas na região durante os próximos dias.