Equipas de resgate ucranianas deixam zona de guerra para salvar vidas na Turquia

Os peritos em busca e salvamento ucranianos, mais habituados a emergências em zonas de guerra, levaram as suas competências para a Turquia, para ajudarem a procurar sobreviventes nos escombros e prestarem auxilio às vítimas, depois do sismo que assolou o país."Há uma guerra no nosso país, mas sabemos que temos de ajudar e esta ajuda é mútua. Não há outra forma de o fazer", disse à Reuters Oleksandr Khorunzhyi, porta-voz do Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia.Kiev enviou uma equipa de 88 pessoas para a Turquia, entre elas especialistas em operações de busca e salvamento, médicos, bombeiros e tratadores de animais.A equipa ucraniana montou tendas perto da cidade turca de Antakya, junto à fronteira síria, para fornecer abrigo de emergência e instalar geradores para os desalojados pelo terramoto.A equipa ucraniana juntou-se aos socorristas da Turquia e de todo o mundo, incluindo da Rússia, que invadiu a Ucrânia há um ano, num conflito que Moscovo diz ser para combater uma ameaça à segurança russa.