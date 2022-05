Diogo Pranto morreu na madrugada deste domingo, longe de casa e sozinho. O jovem português pensava que um futuro melhor o esperava em New Jersey, nos Estados Unidos, mas acabou por ser baleado depois de um assalto em que não lhe roubaram nada - porque não tinha nada.



Aos 33 anos, Diogo Filipe de Jesus Pranto trabalhava na construção civil e vivia junto a um amigo de infância, no pesado 'ironbound', uma das zonas mais perigosas de Newark, no estado de New Jersey, que historicamente acolhe há decadas a imigração portuguesa na costa atlântica dos EUA.









