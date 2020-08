Erdogan adverte que não fará nenhuma concessão na defesa dos interesses da Turquia no Mediterrâneo Oriental

A Turquia não fará "nenhuma concessão" na defesa dos seus interesses no Mediterrâneo Oriental, afirmou hoje o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apelando à Grécia que se abstenha de cometer "qualquer erro" que conduza à "sua ruína".

"A Turquia tomará o que lhe pertence por direito no Mar Negro, no Mar Egeu e no Mar Mediterrâneo [...] Não faremos absolutamente nenhuma concessão em relação ao que nos pertence", disse Erdogan num discurso em Istambul para assinalar uma efeméride turca.

"Convidamos os nossos homólogos a [...] absterem-se de qualquer erro que abra caminho à sua ruína", advertiu o Presidente turco, numa altura de elevada tensão entre a Grécia e a Turquia a propósito de jazidas de gás recentemente descobertas no Mediterrâneo, que agravam as disputas que já os opunham em relação às respetivas fronteiras marítimas.