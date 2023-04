O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sentiu-se mal durante uma entrevista em direto na TV e foi forçado a suspender a campanha para as eleições presidenciais e legislativas do próximo dia 14 de maio.



As câmaras não mostram o momento em que Erdogan, de 69 anos, se sentiu mal, na noite de quarta-feira.









