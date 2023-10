Erdogan celebra centenário da Turquia com discurso de glória e parada militar

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, assinalou este domingo os cem anos da constituição da Turquia com um discurso de glorificação do país e uma parada militar no estreito de Bósforo.

A Turquia cumpre este domingo o centenário enquanto república independente e a data foi assinalada em Istambul com pirotecnia, repetidas passagens de aviões F-16, um desfile naval com uma centena de navios - a Turquia tem o oitavo maior exército do mundo - e com um discurso do Presidente Erdogan à nação.

"Nenhuma potência imperialista será capaz de impedir a felicidade, o sucesso e a vitória da República Turca", disse o chefe de Estado do discurso oficial.