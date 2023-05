Depois da surpreendente vitória na primeira volta das presidenciais turcas, há duas semanas, Tayyip Erdogan parte este domingo como grande favorito à vitória na segunda ronda, muito embora a oposição continue a acreditar que o seu candidato, Kemal Kiliçdaroglu, será capaz de protagonizar uma viragem histórica numa votação que poderá ser determinante para o futuro do país.









Os dois candidatos terminaram a primeira volta separados por 2,5 milhões de votos - Erdogan teve 49,24% e Kiliçdaroglu teve 45,07% -, com o Presidente cessante a contrariar as sondagens que apontavam para uma possível vitória do adversário logo na primeira ronda. O terceiro candidato mais votado, o nacionalista Sinan Ogan, deu o seu apoio a Erdogan na segunda volta, reforçando o favoritismo do Presidente cessante, que procura um inédito terceiro mandato consecutivo e lidera agora todas as sondagens.

Nas últimas duas semanas, os dois candidatos endureceram o seu discurso, com Erdogan a insistir nas alegadas ligações do rival aos terroristas curdos do PKK e Kiliçdaroglu a tentar atrair o voto dos nacionalistas com a promessa de repatriar “13 milhões de migrantes num ano”. O candidato da oposição promete ainda estabilizar a economia turca e uma maior aproximação da Turquia à NATO e à Europa.