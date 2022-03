Erdogan pede à União Europeia para relançar negociações para adesão da Turquia

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu esta terça-feira à União Europeia (UE) para relançar as negociações de adesão da Turquia ao bloco europeu, numa altura em que Ancara assume destaque internacional com a mediação do conflito russo-ucraniano.

"Esperamos que a UE abra rapidamente os capítulos das negociações de adesão e inicie as negociações sobre a união aduaneira, sem ceder a cálculos cínicos", referiu Edrogan no final de uma reunião com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, que decorreu em Ancara.

As declarações do chefe de Estado turco ocorrem num momento em que a invasão russa da Ucrânia permitiu a Ancara recuperar predominância internacional, através dos esforços de mediação que tem promovido entre russos e ucranianos.