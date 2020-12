Erdogan visita Azerbaijão no rescaldo da guerra com a Arménia

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cujo país foi o principal apoiante de Baku no conflito com a Arménia em torno do enclave separatista do Nagorno-Karabakh, desloca-se ao Azerbaijão na próxima quarta-feira, indicou hoje a presidência turca.

A vista de dois dias será a primeira de um chefe de Estado Estrangeiro ao Azerbaijão após o cessar-fogo que no final de novembro pôs termo a seis semanas de combates, e que implicaram importantes ganhos territoriais de Baku no Nagorno-Karabakh.

Esta visita coincidirá com uma importante parada militar que Baku prevê organizar em 10 de dezembro, quinta-feira.