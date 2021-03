Ereções que duram mais de quatro horas, o novo sintoma da Covid-19

Após um ano de pandemia da Covid-19, continuam a surgir novos sintomas da infeção pelo coronavírus e este está relacionado com a sexualidade.Considerado muito raro mas possível, um novo sintoma identificado são as ereções. Sim, leu bem. As ereções que duram mais de quatro horas, em pessoas com mais de 60 anos.

A notícia está a ser avanaçda pelo jornal espanhol El Economista, que cita o estudo publicado pelo The American Journal of Emergency Medicine. A pesquisa avança, por isso, que foram descobertos pacientes Covid que desenvolveram priapismo (ereção persistente e que se pode tornar dolorosa).



Os especialistas sustentam, no entanto, que devem ser realizadas mais pesquisas para corroborar a relação entre a Covid-19 e este problema de saúde.



Os investigadores avançam que a causa desse problema será a existência de coágulos que impedem o sangue de irrigar de forma homogénea outras partes do corpo dos homens, fixando-se no pénis.