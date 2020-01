Erro de soldado iraniano abate avião e mata 176 pessoas a bordo

O Irão reconheceu este sábado que abateu o avião da companhia ucraniana que, na quarta-feira, se despenhou e provocou a morte dos 176 passageiros que iam a bordo, pouco tempo depois de ter descolado do Aeroporto de Teerão."Assumo a responsabilidade total por esta catástrofe", disse o general Amirali Hajizadeh, comandante da brigada aeroespacial dos Guardas da Revolução iraniano."Preferia ter morrido do que assistir a tal acidente", acrescentou, em declarações à televisão do Irão.Hajizadeh adiantou, ainda, que o Boeing 737 foi abatido por um míssil, devido a um "engano" de um soldado."Confundiu o avião com um míssil de cruzeiro. Abriu fogo sem poder obter a confirmação de uma ordem de tiro devido a uma interferência nas telecomunicações. Teve dez segundos para decidir", observou.A forças armadas iranianas explicaram que a aeronave "adotou a postura de voo e a altitude de um alvo inimigo" ao aproximar-se de uma base do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.O presidente do Irão soube da causa real do acidente na sexta-feira e ordenou a sua divulgação. Hassan Rohani "lamentou profundamente" o erro e sublinhou tratar-se "de uma grande tragédia e de um erro imperdoável".Já o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, pediu uma investigação às "prováveis falhas" que levaram ao abate acidental.Khamenei ordenou que seja feito o que for necessário para "evitar a repetição de um acidente semelhante".As comunicações finais entre o avião ucraniano e a torre de controlo no aeroporto de Teerão determinavam que a aeronave deveria retornar ao aeroporto. Segundo a companhia aérea ucraniana, "existiu diálogo até ao momento da catástrofe".O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse este sábado que a União Europeia (UE) "reconhece" a assunção de responsabilidades do Irão no derrube do avião civil ucraniano na passada quarta-feira, pedindo a Teerão uma "total cooperação".Oriundos do Canadá, Arash Pourzarabi e Pouneh Gourji, de 26 e 25 anos, tinham ido ao Irão para se casarem. Perderam a vida juntamente com outros quatro convidados.Quinze crianças, incluindo um bebé nascido em 2018, estão entre as vítimas da queda do avião.Membros do governo canadiano encontram-se em Ankara, na Turquia, à espera da emissão de dez vistos para acederem ao local do acidente no Irão.À semelhança do presidente ucraniano, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, destacou o importante passo dado pelo Irão ao admitir que foi o responsável por abater a aeronave.Manifestantes pediram a demissão dos líderes do país, numa vigília que juntou familiares e amigos das vítimas.O Presidente da Ucrânia exigiu este sábado a punição dos responsáveis pelo abate do avião ucraniano, que provocou a morte dos 176 passageiros que estavam a bordo, e o pagamento de indemnizações por parte do Irão."A manhã trouxe a verdade. A Ucrânia insiste num pleno reconhecimento de culpa. Esperamos do Irão que leve os culpados à justiça, devolva os corpos, pague uma indemnização e publique um pedido de desculpas oficial", escreveu Volodymyr Zelensky numa publicação na rede social Twitter.O líder ucraniano reforçou ainda que "a investigação" à queda do Boeing 737 "tem de ser completa, aberta e deve continuar sem atrasos ou obstáculos".Durante o dia deste sábado, Zalensky falou ao telefone com o presidente iraniano Hassan Rohani e considerou que "reconhecer que o avião foi abatido é um passo dado na direção certa".O primeiro-ministro do Canadá - o país perdeu 63 cidadãos no acidente - apelou este sábado a que haja "transparência" na realização do inquérito à queda do avião. "Esta é uma tragédia nacional e todos os canadianos estão de luto", afirmou Justin Trudeau.A queda do avião ucraniano aconteceu na quarta-feira, no mesmo dia do ataque iraniano a duas bases dos EUA no Iraque em resposta à morte do general Soleimani.O Pentágono confirmou o ataque: "O Irão lançou mais de uma dúzia de mísseis contra forças militares e de coligação dos EUA no Iraque".A chanceler alemã Angela Merkel descreveu a queda do avião como "um evento dramático" e acrescentou que as nações envolvidas deveriam trabalhar em conjunto para encontrar soluções.Merkel afirmou que é importante saber quem foi o responsável pelo acidente que matou 176 pessoas, três delas de nacionalidade alemã.