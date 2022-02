Erro de uma palavra invalida milhares de batismos. Saiba de qual se trata

O padre, Andrés Arango, usou a palavra "nós" em vez de "eu" durante os batismos, quando deveria dizer a frase "eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", de acordo com os oficiais da Igreja.





Numa carta redigida aos fiéis católicos locais, o bispo de Phoenix, Thomas Olmstead, disse que um "estudo cuidadoso" das palavras conduzido por autoridades locais, em conjunto com autoridades do Vaticano em Roma, levou-os a declarar os batismos inválidos.





Os católicos acreditam que apenas Jesus Cristo tem o poder de batizar, e não a comunidade em geral ou a Igreja.Arango pediu desculpas por "usar uma fórmula incorreta" e renunciou ao cargo, ao mesmo tempo que prometeu "ajudar a remediar e curar os afetados".De acordo com a Diocese Católica de Phoenix, o reverendo Arango estava a recitar incorretamente as palavras usadas para batismos até 17 de junho de 2021. A Igreja declarou inválidos todos os batismos que o padre realizou até essa data.