Erro em laboratório britânico poderá ter provocado 43 mil falsos negativos

Cerca de 43 mil pessoas poderão ter sido informadas erradamente de que não sofriam de covid-19 devido a problemas num laboratório privado no Reino Unido, anunciaram esta sexta-feira autoridades de saúde britânicas.

O Departamento de Saúde Pública do Reino Unido disse que as atividades do laboratório de Wolvewrhampton, no centro de Inglaterra, foram suspensas após relatos sobre "falsos negativos".

Os resultados falsos constavam dos testes analisados pelo Immensa Health Clinic Lab desde o princípio do mês de setembro e o início desta semana.