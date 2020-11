Erro em site de marca de luxo coloca malas de 1400 euros a menos de 20 euros

Há histórias que, para além de reais, podem ser um sonho tornado realidade. É o caso do episódio que envolveu a marca de luxo Prada no Japão.





A loja oficial da marca online detetou problemas com os preços dos seus produtos no site, ao apresentarem os artigos com um grande desconto.

O insólito aconteceu durante a madrugada do passado dia 11 de novembro. A marca recorreu à rede social Twitter para informar sobre a existência de um "problema com a exibição de preços na loja online oficial da Prada". Foram precisas mais de 24 horas para resolver a anomalia

"O problema da exibição dos preços que ocorreu na loja online oficial da Prada foi resolvido. Pedimos desculpa pelo transtorno causado ", informou a marca através da mesma rede social.

Os clientes não perderam tempo e guardaram capturas do ecrã do momento em que, por exemplo, duas malas de mão em couro cujo valor total seria de 1700 dólares (cerca de 1426 euros), estavam registadas a 19 dólares (cerca de 15,95 euros).



De acordo com o jornal The Independent, não é, contudo, certo que os clientes tenham conseguido concluir a sua compra.



Mochilas, ténis e chapéus foram outros dos produtos que apresentaram valores de desconto muito abaixo dos praticados pela marca, que não apresentou nenhuma explicação até ao momento para o sucedido.