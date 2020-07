Erro humano foi causa do acidente com o Boeing ucraniano que provocou 176 mortos

Um erro humano relacionado com um mau ajuste do radar militar foi a causa do acidente com o Boeing ucraniano abatido a 8 de janeiro perto de Teerão, Irão, provocando 176 mortos, concluiu o relatório da aviação civil iraniana.









“Houve uma falha devido a erro humano no acompanhamento do procedimento de calibre do sistema de radar, “o erro de 107 graus”, não permitindo mais observar, de forma correta, a trajetória dos objetos no campo”, indica o relatório.

O avião que efetuava o voo PS-752 da Ukraine International Airlines, de Teerão para Kiev, foi abatido por dois mísseis.