Erros da esquerda elegeram "aberração política chamada Bolsonaro", acusa ex-candidata presidencial brasileira

A ex-candidata presidencial brasileira Marina Silva afirmou esta terça-feira que o facto de parte da "esquerda tradicional" ter cometido "erros graves", como corrupção, e não os admitir perante a sociedade, levou à eleição de uma "aberração política chamada Bolsonaro".

Em entrevista à agência Lusa, Marina Silva, ex-ministra do Ambiente no Governo de Lula da Silva, considerou que, para uma mudança na esquerda brasileira, é necessário que o seu segmento mais tradicional "reconheça, primeiramente, os erros graves que cometeu do ponto de vista ético", porque a "população merece que explicações sejam dadas".

"Acho que o que falta numa parte da esquerda tradicional é reconhecer os erros graves que cometeu do ponto de vista ético, em cima da lógica de que os fins justificam os meios para permanecer no poder. Foi isso que levou, no meu entendimento, a uma grande decepção, que fez com que a gente tenha hoje uma aberração política chamada [Jair] Bolsonaro", atual Presidente do Brasil, disse.