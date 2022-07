Erros sistémicos no massacre de 24 de maio em escola no Texas , segundo relatório

Vários "erros sistémicos" abriram as portas ao massacre ocorrido em 24 de maio em Uvalde, no Estado norte-americano do Texas, que custou a vida a 21 pessoas, segundo um relatório hoje divulgado.

O documento, de quase 80 páginas, é o primeiro a criticar as autoridades estaduais e federais, e não apenas as autoridades locais da cidade do sul do Texas, pela desconcertante inação de polícias fortemente armados quando um atirador disparou dentro de uma sala de aula.

"Na Robb Elementary, os agentes da lei não cumpriram o treino que lhes foi dado para enfrentar um atirador ativo e falharam no estabelecimento de prioridades em salvar vidas inocentes em vez da sua própria segurança", lê-se no relatório.