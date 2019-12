Erupção de vulcão faz cinco mortos na Nova Zelândia

Pelo menos cinco pessoas morreram esta segunda-feira, e quase vinte ficaram feridas na sequência da erupção de um vulcão na Nova Zelândia, num local onde se encontravam cerca de 50 turistas. A polícia resgatou mais de vinte pessoas, das quais sete com ferimentos graves, e já informou que é difícil que haja mais sobreviventes.A erupção do vulcão White Island, o mais ativo e visitado da Nova Zelândia, ocorreu às 14h11 locais, 01h11 em Lisboa, e libertou uma espessa nuvem de fumo branco que chegou aos 3,6 quilómetros de altura.Alguns dos feridos foram levados de helicóptero para a cidade de Whakatane. Depois de realizar voos de reconhecimento, a polícia perdeu a esperança de encontrar pessoas com vida. "Com base na informação que temos, não acreditamos que existam sobreviventes na ilha", disseram as autoridades.Numa página da Cruz Vermelha da Nova Zelândia com o registo de desaparecidos, estavam pessoas da Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Índia, Reino Unido e outros países europeus. Alguns eram passageiros do cruzeiro ‘Ovation of the Seas’.