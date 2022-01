Erupção de vulcão provoca tsunami no Pacífico

Um tsunami atingiu este sábado os arquipélagos de Tonga e da Samoa Americana, no Pacífico Sul, após uma violenta erupção vulcânica submarina que levou à emissão de alertas para vários territórios no Pacífico. De acordo com os meios de comunicação social locais, não há registo de vítimas. O rei Tupou VI de Tonga foi retirado do seu palácio e os residentes procuraram locais elevados. Os voos domésticos foram cancelados.A erupção do vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, a cerca de 65 km da capital de Tonga, Nuku’alofa, ocorreu às 17h20 (04h20 em Portugal continental) e provocou um tsunami de 1,2 metros. Ondas de 83 cm atingiram Nuku’alofa, inundando algumas casas e edifícios em frente à praia. Um jornalista da Fiji One publicou um vídeo nas redes sociais onde se veem várias pessoas a tentar fugir de carro das grandes ondas em Tonga. "Está escuro em partes de Tonga e as pessoas estão a correr para um local seguro", escreve.A capital da Samoa Americana, Pago Pago, foi atingida por ondas de 60 cm e as ilhas Fiji emitiram um aviso de tsunami, pedindo aos moradores para evitarem a zona costeira devido à forte corrente e às ondas perigosas. Foram ainda emitidos alertas de tsunami para o Hawai e para toda a costa Oeste dos Estados Unidos, Alasca e Canadá.