Erupção do vulcão em La Palma, nas Canárias, dada por terminada após 10 dias sem atividade

"O anúncio de hoje pode resumir-se em quatro palavras: o vulcão já acabou", disse Julio Pérez, o ministro da Segurança e porta-voz do Governo das Ilhas Canárias e do Plano de Emergência Vulcânica (Pevolca), citado pelo El País.Contudo, os especialistas deixam o alerta de que a atividade no subsolo da ilha irá continuar por muito tempo e que a população local terá de ser habituar a sismos periódicos.