Erupção vulcânica faz dezenas de mortos na Guatemala

Torrente de lava, lama e cinzas incandescentes arrasou várias aldeias junto ao Vulcão de Fogo, a sul da capital guatemalteca.

Por Ricardo Ramos | 10:17

Uma torrente de lava, lama e cinzas incandescentes abateu-se ontem sem aviso sobre várias aldeias na encosta do Vulcão de Fogo da Guatemala, matando pelo menos 62 pessoas e ferindo centenas, naquela que foi a mais violenta erupção do vulcão nas últimas décadas. O governo decretou o estado de emergência e ordenou a evacuação imediata da zona devido ao risco de novas erupções.



O Vulcão de Fogo, de 3763 metros de altura, entrou em erupção ao final da tarde de domingo (madrugada de ontem em Lisboa) e apanhou de surpresa centenas de pessoas residentes em várias aldeias espalhadas pela encosta. A explosão vulcânica foi tão forte que uma nuvem de poeira, lava e gás tóxico foi projetada a mais de 10 quilómetros de altura antes de se abater sobre as povoações mais próximas, incinerando tudo à sua passagem. Sobreviventes contaram que muitas pessoas não tiveram tempo de procurar refúgio e morreram carbonizadas ou sepultadas pelo material vulcânico. Entre as vítimas estão crianças e bombeiros, bem como curiosos que se aproximaram demasiado.



Levada pelo vento, a cinza expelida pelo vulcão atingiu a capital, Cidade da Guatemala, situada a cerca de 40 km. O aeroporto foi encerrado e o governo ordenou a evacuação total de um área de oito quilómetros em redor do vulcão.