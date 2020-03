"És uma verdadeira heroína": Irmão de enfermeira que morreu de coronavírus despede-se em mensagem emotiva

Durante a luta contra o coronavírus, a enfermeira Araceli Buendia Ilagan foi mais uma das vítimas da pandemia. Araceli, de 63 anos, trabalhou na linha da frente no combate ao vírus e foi contaminada quando estava a trabalhar na ala de cuidados intensivos do Jackson Memorial Hospital, em Miami, Florida, de acordo com informação avançada pelo New York Post."A enfermeia Araceli Buendia Ilagan morreu após o seu estado de saúde se agravar devido ao coronavírus", confirmou este sábado a unidade hospitalar onde trabalhava, de acordo com a mesma fonte."Durante esta pandemia, muitos estão em pânico, com medo e ansiedade. Alguns estão a sofrer os efeitos debilitantes desta doença, outros perderam os seus empregos, não têm dinheiro, e todos nós estamos a sofrer alterações ao fluxo normal nas nossas vidas. Muitos, infelizmente, perderam a vida e outros, perderam os que amam", começa por escrever Roy Buendia."Precisamos de fazer sacrifícios porque não sabemos o que vai acontecer hoje, amanhã e nos próximos dias. Há quem faça tudo o que é possível para cuidar de todos os que estão contaminados pelo coronavírus sem a proteção e equipamentos adequados no local de trabalho, sabendo que correm o risco elevado de ficar infetados", continuou."A minha querida irmã, Araceli Buendia Ilagan, era enfermeira desde 1981 e é uma das vítimas do covid-19. Estava a trabalhar na ala dos cuidados intensivos e infelizmente contraiu o vírus. Optou por se isolar por uns dias e perdeu esta batalha. Minha querida irmã, admiramos-te pela tua dedicação à profissão. Estamos muito, muito orgulhos de ti. És uma verdadeira heroína nesta luta contra a covid-19. Nós amamos-te muito e estarás nos nossos corações para sempre", rematou Roy.