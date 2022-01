Escândalo na Grécia: Sexo gay na Acrópole causa onda de revolta

Um filme mostrando um ato sexual entre dois homens na Acrópole, o mais emblemático símbolo de Atenas, está a causar uma onda de revolta depois de ser divulgado nas redes sociais. O governo grego repudiou o abuso cometido e prometeu identificar e responsabilizar os dois mascarados que surgem nas imagens, bem como os autores do filme de 36 minutos.









O Ministério da Cultura grego garantiu que tudo será feito para “encontrar o mais cedo possível os responsáveis pela filmagem ilegal” e acrescentou: “A Acrópole não se presta ao ativismo nem a outros atos e iniciativas que ofendam ou revelem falta de respeito pelo monumento.”

Os produtores anónimos da curta-metragem, intitulada ‘Departhenon’, alegam que o Pártenon, que coroa a Acrópole, é um símbolo do nacionalismo, culto da antiguidade e do patriarcado, valores que pretenderam criticar. Por isso, descrevem a cena de sexo gay filmada no local como “um gesto político”.









Leia também Funcionário filmado a masturbar-se em gabinete de deputada abala Parlamento australiano O sindicato grego dos guardas de museus e sítios arqueológicos manifestou “revolta e vergonha” pelo “filme nojento”.

Refira-se que o filme tinha já sido revelado a um pequeno auditório, a 16 de dezembro, na Universidade de Salónica, no Norte do país, sem causar grande agitação. A polémica só estalou agora que foi divulgado nas redes sociais.