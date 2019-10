Escândalo sexual afasta congressista norte-americana

A congressista norte-americana Katie Hill, estrela em ascensão do Partido Democrata, anunciou domingo a sua demissão do cargo na sequência de um escândalo sexual.Hill, de 32 anos, demitiu-se após um site de extrema-direita ter publicado fotos dela nua, juntamente com a alegação de que manteve um relacionamento sexual com um assessor no Congresso.A congressista, que é bissexual, negou o alegado ‘affair’, mas admitiu ter mantido uma relação a três com o marido e uma antiga assessora de campanha antes de ser eleita para o Congresso, em 2018.Acusou ainda o marido, de quem se está a divorciar, de ter divulgado as fotos por vingança.