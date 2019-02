Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escavação para prédio de luxo destapa mil esqueletos de judeus baleados no crânio

Vítimas executadas eram do gueto judeu de Brest, na Bielorrússia, onde viviam cerca de 28 mil pessoas em 1941/42.

Uma escavação para a construção de um prédio de luxo e um shopping na Bielorrússia deixaram destapados esqueletos de mais de 1000 judeus baleados no crânio durante a II Guerra Mundial.



Foram já retirados mais de 600 esqueletos. Um trabalho que está a ser feito pelos soldados bielorrussos que estão a encontrar cerca de 40 pessoas por dia no "túmulo".



As autoridades acreditam que o número possa ultrapassar os 1000 corpos, vítimas do holocausto nazi durante a Segunda Guerra.



As vítimas executadas eram do gueto judeu de Brest, onde viviam cerca de 28 mil pessoas em 1941/42.



O trabalho de construção do prédio de luxo e de um shopping foram suspensos enquanto os restos das vítimas assassinadas são exumados.