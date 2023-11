Uma equipa de arqueólogos franceses e iraquianos encontrou uma escultura assíria de Lamassu – divindade que tem cabeça humana e corpo de um touro alado - com mais de 2700 anos e bem preservada, na antiga cidade de Dur-Sharrukin, atual Khorsabad, no Norte do Iraque. A escultura tem 3,8 metros de altura, 3,9 metros de largura, pesa 18 toneladas e é feita de alabastro de gesso.









