Uma mulher morreu depois de ter sido atropelada por uma retroescavadora na passada segunda-feira na praia em Oceanside, na Califórnia, EUA.

De acordo com a CNN, o condutor encontrava-se a remover tubos do local quando sentiu um solavanco. O motorista apercebeu-se depois que tinha atropelado uma mulher que se encontrava a dormir no areal.

A vítima, que estava completamente vestida, não foi identificada, mas as autoridades acreditam que possa tratar-se de uma sem-abrigo.