Escócia aumenta pena máxima para crimes contra animais de 12 meses para cinco anos

A Escócia aprovou esta quinta-feira o aumento da pena máxima para crimes de crueldade contra animais de 12 meses para cinco anos.O Governo já se congratulou com a aprovação da medida que foi aplaudida pelas associações de proteção de animais.O Parlamento escocês acredita que o aumento da pena máxima pode ser ajudar a reduzir ou até acabar com os crimes contra animais no país.