Escócia despede-se de Isabel II com emoção

Dezenas de milhares de pessoas assistiram ontem à passagem do cortejo fúnebre de Isabel II pelas ruas da capital escocesa, Edimburgo, num sentido adeus à monarca que sempre teve a Escócia no coração.O carro funerário que transportou a urna de Isabel II, coberta com o Estandarte Real Escocês, percorreu lentamente a ‘Royal Mile’ entre o Palácio de Holyroodhouse e a Catedral de St. Giles, onde o corpo da soberana ficou em câmara-ardente durante a noite. O rei Carlos III e os irmãos, a princesa Ana e os príncipes André e Eduardo, acompanharam a pé o cortejo, que decorreu num profundo silêncio apenas quebrado de minuto a minuto por uma salva de canhão. Ao cair da noite, e já depois de ter visitado o Parlamento escocês, o novo monarca britânico regressou à catedral para velar o corpo da mãe juntamente com outros membros da família real, numa cerimónia conhecida como ‘Vigília dos Príncipes’.Durante a manhã, ainda em Londres, Carlos III discursou perante os deputados e membros do Governo reunidos no Palácio de Westminster, prometendo mais uma vez seguir o exemplo de serviço e dedicação da mãe e, tal como ela, ajudar a manter a independência do Parlamento, que descreveu como "o instrumento vivo da democracia".O corpo de Isabel II segue esta tarde de avião para Londres, onde, a partir de amanhã, ficará em câmara-ardente durante quatro dias em Westminster Hall. São esperadas centenas de milhares de pessoas e o Governo avisou que devem preparar-se para longas horas de espera, possivelmente até durante a noite.