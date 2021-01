Escócia espera regressar à União Europeia como nação independente após Brexit

A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, disse este sábado esperar que a Escócia consiga a independência e possa aderir à União Europeia, sublinhando que o 'Brexit' foi contra a vontade dos escoceses expressa em referendo em 2016.

"Estamos agora a passar por um 'Brexit' duro contra a nossa vontade, no pior momento possível, no meio de uma pandemia e recessão económica", lamentou Nicola Sturgeon numa intervenção na página oficial do seu partido pró-independência, o SNP, dois dias após a saída do Reino Unido do mercado único europeu e da união aduaneira.

A primeira-ministra reiterou a sua determinação em realizar um novo referendo sobre a independência escocesa, após o que perdeu em 2014, quando 55% dos escoceses disseram "não" à separação do Reino Unido.