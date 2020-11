Escócia proíbe palmadas em crianças

A Escócia tornou-se no primeiro país do Reino Unido a proibir as palmadas em crianças.De acordo com a Sky News, a medida entrou em vigor este sábado, tendo sido aprovada pelo parlamento escocês já no ano passado. O País de Gales deverá seguir o exemplo em 2022.De acordo com a 'Children's Act 2004' (Ato da Criança de 2004), os açoites são ainda permitidos nas restantes regiões britânicas, apesar de tal ato não justificar agressões físicas que provoquem feridas ou hematomas.

"Estou muito satisfeita que a Escócia se tenha tornado a primeira região do Reino Unido a legislar para garantir que as crianças, sem exceção, tenham a mesma proteção contra agressões que os adultos", revelou a ministra da juventude, Maree Todd.