Na segunda-feira, quando o 'Period Products Act' entrar em vigor, todas as instituições de ensino da Escócia serão obrigadas a garantir a oferta de produtos de higiene íntima a todos que necessitem.A legislação proposta por Monica Lennon foi aprovada por unanimidade pelo parlamento escocês em 2020, mas Monica tem lutado pelo fim da pobreza menstrual na Escócia desde 2016. "Estou orgulhosa de ter sido pioneira na promoção da lei 'Period Products Act', que já está a influenciar mudanças positivas na Escócia e em todo o mundo", disse segundo a Sky News.Para que a população consiga aceder aos produtos gratuitos foi criada uma aplicação 'PickupMyPeriod', disponível em sistema IOS ou Android , onde é possível aceder à localização dos vários pontos de entrega espalhados pelo País.Os produtos de higiene íntima gratuitos foram implementados em todas as escolas primárias e secundárias da Inglaterra no início de 2020.