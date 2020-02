Escola de samba "Águia de Ouro" conquista carnaval de São Paulo salientando a educação e o saber

A Escola de Samba "Águia de Ouro", do bairro da Pompéia, zona oeste da cidade, foi a grande vencedora dos desfiles de Carnaval deste ano em São Paulo, que decorreram nas madrugadas de sábado e domingo.



Na apuração, que aconteceu esta terça-feira, a pequena escola, que conquistou o primeiro título da sua história, derrotou escolas gigantes, como os "Académicos do Tatuapé", que liderou desde o início mas foi ultrapassada nas últimas notas dos jurados, "Rosas de Ouro", "Mocidade Alegre" e a campeã do ano passado, "Mancha Verde".

Com o enredo "o poder do saber, saber é poder, quem sabe faz a hora não espera acontecer", a "Águia de Ouro" levou para o Sambódromo do Anhembi um desfile, salientando a importância do saber e da educação. A escola, que levou para a passarela 2500 componentes e cinco carros alegóricos, contou a evolução e a importância do conhecimento humano desde a Idade da Pedra até aos dias de hoje e o que se espera das novas tecnologias, representadas por robôs que se movimentavam na avenida.

Um dos grandes carros alegóricos homenageou o respeitado e já falecido educador Paulo Freire, num desafio ao presidente Jair Bolsonaro, que considera o grande mestre "um lixo comunista". Noutro carro alegórico que causou impacto, a "Águia de Ouro" mostrou que o conhecimento, que tanto contribuiu para o desenvolvimento da humanidade, também pode ser usado para o mal, e levou para o Sambódromo uma representação da destruição provocada pelas bombas atómicas lançadas na segunda guerra mundial pelos EUA sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki.



Foi o primeiro título conquistado pela "Águia de Ouro" no Carnaval de São Paulo desde que a escola foi criada, há 43 anos, por amigos que formavam uma equipa de futebol.



Sem grandes recursos, a escola teve de superar inúmeros contratempos e dificuldades para levar o enredo para a passarela do samba, mas o enorme esforço de todos, desde a direção ao mais humilde componente, foi recompensado com o título, comemorado na sede da escola até à madrugada desta quarta-feira apesar da chuva torrencial que se abateu sobre São Paulo.