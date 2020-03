Escola frequentada por princesa sueca fechada devido ao Coronavírus

Uma escola particular em Estocolmo, na capital Sueca, frequentada por membros da realeza sueca, fechou na passada quinta-feira depois de um estudante testar positivo por coronavírus, revelou a Família Real.

Frequentada pela Princesa Estelle, de oito anos, neta do rei Carlos Gustavo e segunda na linha de sucessão ao trono, a escola Campus Manilla atrai vários alunos das famílias mais ricas da Suécia.

O secretário da imprensa da família real, Johan Tegel, revelou à agência Reuters que a criança infetada com coronavírus não é a princesa. Ainda não se sabe quando será a reabertura.

De acordo com as autoridades da saúde, o número de casos confirmados com coronavírus subiu para os 60 na quinta-feira.