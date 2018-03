Escola nos Estados Unidos cria abrigos antibalas

Medida surge após um tiroteio numa escola da Florida que vitimou 17 pessoas.

A Escola Pública de Healdton, em Oklahoma, nos Estados Unidos, foi a primeira do mundo a criar abrigos antibalas. As estruturas foram instaladas em várias salas de aulas da instituição e têm capacidade para 35 alunos e dois professores. O estabelecimento decidiu criar estes refúgios após o tiroteio que vitimou 17 pessoas numa escola da Flórida.

No total foram criados nove abrigos, sete foram colocados nas salas respetivas ao ensino primário, e os restantes dois em salas do ensino básico. No entanto, os responsáveis da escola sublinharam que pretendem instalar mais abrigos nos locais destinados ao ensino secundário.

"Se houver algum tornado, rezo a Deus que não, ou se um intruso entrar na escola, sabemos que temos um sítio seguro para onde ir rapidamente. É muito confortante", revelou o intendente Terry Shaw, à estação de televisão local KOCO.



Em declarações à imprensa, Shaw desvendou que se voluntariou para testar os abrigos. "Não me senti confortável em mandar colocar estas estruturas se não tivesse a confiança para o fazer", explicou. Segundo este, as crianças são as primeiras a entrar no espaço. O último professor a entrar fecha a porta que não permite a abertura a partir de fora.