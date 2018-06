Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escola obriga meninos a usar saia para promover a igualdade

Rapazes estão proibidos de utilizar calções durante os meses mais quentes do ano.

Uma escola secundária em Oxfordshire, no Reino Unido, está nas bocas do mundo por uma das medidas que adotou para promover a igualdade entre géneros. O estabelecimento de ensino está a proibir os rapazes de utilizarem calções em vez de calças durante a época de Verão - quando as temperaturas se fazem sentir mais elevadas - fazendo-os optar por uma saia, igual à das meninas.



Esta decisão tem por base a ação governamental anunciada pelo parlamento britânico de querer tornar os uniformes escolares mais neutros e para ambos os géneros, pelo que mais escolas no país já adotaram medidas semelhantes.



Alguns encarregados de educação já se mostraram descontentes com esta medida. A mãe de um dos meninos que frequenta o estabelecimento de ensino revelou ao The Sun o seu desagrado. "Disseram-me que ou ele usava calças ou uma saia. É vergonhoso que a sociedade não possa evoluir um bocado. Não estou a pedir para o meu filho usar mini-saia ou calças justas, apenas para poder usar calções durante dois meses por ano", afirmou Alastair Vince-Porteous.



Pelo menos 120 escolas já adotaram a ideia do uniforme unissexo, como forma de promover a aceitação das crianças transgénero e a igualdade entre os sexos.