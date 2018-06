Escola primária encerrada em Berlim devido a "perigo iminente"

Foi determinado um perímetro de segurança ao redor do estabelecimento de ensino.

10:21

Gesundbrunnen, em

Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule in #Gesundbrunnen werden aus dem Gebäude geführt.

As autoridades alemãs encerraram esta terça-feira de manhã uma escola primária na localidade deBerlim, devido a uma situação "potencialmente perigosa".Segundo a polícia local, foi criado um perímetro de segurança ao redor do local. Através das redes sociais, as autoridades revelaram que foram avistadas pessoas suspeitas a entrar dentro da escola.Os professores e alunos foram retirados do estabelecimento de ensino em segurança pelas autoridades.Em atualização