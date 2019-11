Escola primária pede a alunos que enviem cartas de Natal a presidiários

A decisão da diretora de uma escola primária, em Blackburn, no Reino Unido, de pedir aos alunos que escrevessem uma carta dirigida aos reclusos de uma prisão local, está a gerar polémica entre a comunidade escolar.Colette Murray queria que as crianças escrevessem uma mensagem festiva em cartões de Natal aos presidiários da cadeia de Addiewell, a cinco quilómetros da escola.No entanto, a ideia não foi bem aceite pelos pais dos meninos, que se impuseram de imediato e impediram a professora de o fazer. A situação foi denunciada numa página da comunidade local de Blackburn."A nova diretora da escola primária Murrayfield disse às crianças que este ano deveriam escrever cartas de Natal aos reclusos, já que ela uma vez teve um amigo que foi preso injustamente. Ora, o que transparece é a ideia de que todos os que estão na prisão não fizeram nada de errado. Você deixaria o seu filho enviar um postal a um presidiário sem saber qual o crime que ele cometeu?", pode ler-se.Esta prisão alberga assassinos e autores de crimes considerados muito graves. Em junho deste ano foi palco de um motim que resultou no ataque a quatro polícias.