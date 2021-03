Escola publica guia para eliminar termos como "pai" e "mãe" em contexto escolar

A escola particular Grace Church, em Nova Iorque, nos EUA, quer acabar com a utilização dos termos "mãe", "pai" e "pais" em ambiente escolar.



O objetivo passa por deixar de fazer "suposições" sobre o ambiente familiar no qual as crianças estão inseridas.



De acordo com a Fox News, que cita a norma publicada, deverão ser utilizados termos como "adultos", "familiares" ou "tutores".



A Escola Católica Grace Church, que tem alunos desde o ensino pré-primário ao secundário, distribuiu um guião à comunidade escolar onde explica o projeto de inclusão.



"As famílias são formadas e estruturas de diversas formas. Na Grace Church School utilizamos linguagem inclusiva que reflete esta diversidade. É importante evitar fazer suposições sobre com quem as crianças vivem, quem cuida delas, se elas dormem no mesmo lugar todas as noites, independentemente de verem os pai", pode ler-se no documento divulgado.