Escolas de Boston oferecem produtos de higiene íntima gratuitos a alunas

Sem acesso a tampões ou pensos higiénicos, decidem ficar em casa. Esta é a realidade de muitas meninas quando ficam menstruadas. Consequentemente, perdem dias de aulas e as notas acabam inevitavelmente por baixar.

A partir deste outono, o BPS – Boston Public Schools – lançará um programa para levar produtos de higiene íntima gratuitos para escolas com alunos do 6º ao 12º ano.

Cerca de 77 escolas do distrito aderem ao programa. Martin Walsh, o presidente da Câmara Municipal de Boston, afirma, em comunicado, que este programa se centra na igualdade nas escolas.

Os produtos estarão disponíveis primeiramente nos consultórios das escolas e, mais tarde, os professores também terão acesso, de modo a distribuí-los pelos alunos.

"Sou grata a Walsh por financiar este programa importante, e ter a certeza de que as meninas das escolas públicas de Boston não precisam de escolher entre cuidar da sua saúde ou ir às aulas", declarou à CNN, Laura Perille, diretora de uma das escolas públicas em Boston.



"Oferecer produtos de higiene íntima gratuitos e de fácil acesso significa que mais estudantes terão acesso aos materiais de que precisam e poderão permanecer nas salas de aulas e concentrarem-se na sua educação".

De acordo com uma pesquisa recente da Always, uma marca de higiene feminina, uma em cada cinco meninas nos EUA passam por esta experiência, factor que as escolas públicas de Boston pretendem eliminar.

Boston tem feito bastantes progressos para melhorar a igualdade nas escolas públicas. Em 2013, o distrito começou a oferecer o pequeno-almoço e almoços gratuitos aos alunos, independentemente das suas situações financeiras.