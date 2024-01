As instituições geridas pela ultraconservadora Fraternidade São Pio X registaram, desde a sua fundação, em 1970, casos sucessivos de violência sexual, psicológica e física, avançou no sábado uma investigação do jornal suíço Le Temps.

Este grupo dissidente da Igreja Católica "não pode escapar às acusações de controlo, violência sexual e sectarismo", referiu o jornal.

Um grupo de ajuda às vítimas estima em 60 o número de "padres problemáticos", ou quase 10% dos sacerdotes da fraternidade.