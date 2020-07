Escolas de samba brasileiras recusam Carnaval se não houver vacina para coronavírus

Várias escolas de samba da cidade brasileira do Rio de Janeiro recusam desfilar no Carnaval de 2021 se ainda não estiver disponível uma vacina contra o novo coronavírus, avançou hoje o jornal brasileiro O Globo.

As escolas de samba Mangueira, Imperatriz Leopoldinense, Vila Isabel, Beija-Flor e São Clemente, cinco das 12 principais da capital 'carioca', anunciaram ao jornal que vão votar a favor do adiamento dos desfiles numa reunião com dirigentes das escolas de samba da cidade, marcada para hoje.

"É simples, se a vacina não chegar [a tempo do Carnaval, em fevereiro de 2021], não haverá samba. Como podemos reunir multidões sem imunidade coletiva?", disse o presidente da escola São Clemente, Renatinho Gomes.