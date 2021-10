Escolas e universidades públicas da Califórnia vão oferecer produtos para a menstruação

O ensino público no estado da Califórnia, nos EUA, vai fornecer gratuitamente produtos de higiene intima para a menstruação.

A medida vai entrar em vigor no próximo ano lectivo 2022\2023. Conforme a nova legislação publicada na passada sexta-feira, são abrangidas todas as escolas públicas com alunos do 6º ao 12º ano e faculdades comunitárias. Está ainda incluído o Sistema de Universidades Estaduais da Califórnia que tem mais de 485 mil alunos.

A legislação, denominada Lei da Igualdade Menstrual Para Todas, foi proposta pela deputada da Assembleia Legislativa do Estado da Califórnia Cristina Garcia.

"Ter acesso conveniente e gratuito a produtos menstruais significa que a nossa menstruação não atrapalhará a nossa educação e aliviará a ansiedade de tentar encontrar um produto quando ainda estamos a estudar. Outro passo importante", escreveu Cristina Garcia nas redes sociais.

(2/2)… #MenstrualEquity for all. We need to keep going until products are as readily available as toilet paper. #PeriodPrincess@CASC_Leaders @ACLU_CalAction @periodmovement @AFGBA @Latinas4RJ @IGNITE_National @BW4WLA @freetheperiodca @ThePadProject1 @csustudents pic.twitter.com/y2LPjTqysN