Escolas em França reabriram mas 70 novos casos de coronavírus levam ao encerramento de alguns estabelecimentos

As escolas em França reabriram na passada semana mas o aparecimento de 70 novos casos de coronavírus em estabelecimentos de ensino está a levar ao encerramento para evitar surtos.Não se sabe se os infetados são alunos, professores ou funcionários. As sete escolas encerradas estão todas localizadas na região Norte do país.As turmas são limitadas a 15 alunos mas foram reabertas cerca de 40 mil creches e escolas primárias.