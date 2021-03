Escolas em Inglaterra reabrem na próxima semana apesar de variante brasileira da Covid-19

Todas as escolas em Inglaterra deverão reabrir na próxima segunda-feira, apesar de já ter sido descoberta a existência da perigosa variante brasileira da Covid-19.



Segundo o jornal britânico The Daily Mirror, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse esta segunda-feira que está "confiante" de que poderá manter o seu plano de reabrir as escolas na data estipulada.

"Acho que estamos a ir no ritmo certo, a educação é a prioridade", disse Boris Johnson à comunicação social, acrescentando que a abertura de todas as escolas na próxima segunda-feira é algo que já pensam há muito tempo.

O porta-voz de Boris Johnson confirmou esta segunda-feira que todas as escolas estão em vias de reabrir, incluindo a Autoridade unitária inglesa, ‘South Gloucestershire’, onde foram encontrados dois casos da variante brasileira.

O plano de Johnson assegura reabrir todas as escolas primárias para todos os grupos do ano, seguido por escolas secundárias durante a semana.

Segundo The Daily Mirror, os alunos do ensino médio deverão primeiro fazer um teste rápido à Covid-19 antes de comparecerem nas escolas.

O porta-voz de Boris Johnson assegurou que "as escolas serão reabertas a 8 de março, conforme estabelecido no roteiro", acrescentando que já implementaram o teste de surto em 'South Gloucestershire' para garantir que mais casos desta variante possam ser devidamente identificados e isolados.