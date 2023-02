Uma escola em Monterrey, no México, decidiu trocar as tradicionais mesas de sala de aula por umas com pedais de bicicleta incluídos para que os alunos possam melhorar a sua saúde.

A medida faz parte de um projeto-piloto implementado no país que tem como objetivo combater a obesidade. Este estabelecimento de ensino tem já duas salas de aulas com "mesas bicicletas" mas a ideia é que cheguem a todos os alunos.

