Escolas no Texas proíbe "cabelos entrançados ou trancinhas"

Dyree Williams, de 17 anos, mudou-se para uma escola no Texas, nos EUA, e viu a sua realidade mudar, quando percebeu que a política escolar proibia "cabelos entrançados ou trancinhas", algo que é parte da sua identidade.

Desirre Bullock, mãe do jovem, relembrou à CNN internacional que cortar o cabelo é cortar a "ligação com antepassados" e que "mudar de penteado para cumprir a política não é uma opção".

A política escolar afirma que "o cabelo de menino não pode estender-se abaixo das sobrancelhas, abaixo do topo das orelhas ou abaixo de um colarinho de camisa convencional, e não deve ter mais de uma polegada de diferença no comprimento do cabelo de lado para o comprimento do cabelo em cima".

Bullock achou que a escola poderia alterar as medidas quando conhecessem o filho pessoalmente, mas a direção apenas os reencaminhou para o manual do aluno novamente.

Foi-lhes apresentada a proposta de mudar de distrito para frequentarem outra escola, mas essa opção tornou-se economicamente impossível. Dyree e as irmãs estão agora a ter aulas em casa.